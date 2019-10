Basketball-Meister Bulls Kapfenberg hat am Sonntag in seinem dritten Saisonspiel in der Herren-Superliga seine bereits zweite Niederlage kassiert! Bei den Klosterneuburg Dukes fiel diese mit 60:70 noch dazu recht deutlich aus. Die Niederösterreicher hatten mit einem 21:11 schon im ersten Viertel die Basis zum Sieg gelegt, ließen die Gäste nicht mehr herankommen. Die Dukes sind nun Tabellenzweiter.