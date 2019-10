Slowenien gegen Österreich, knapp vor der Pause in Laibach: Andreas Ulmer verliert das Gleichgewicht, rutscht aus. Im Fallen geht sein linkes Bein gestreckt in die Höhe. Ulmer trifft mit den Stollen voraus den Slowenen Bezjak in der Kniekehle. Der bleibt, sich vor Schmerzen windend, am Boden liegend, muss behandelt werden, kann aber weiterspielen.