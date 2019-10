Johanna Enkner belegte über 800 m Kraul in 9:05,83 Min. Rang sieben, Johannes Dietrich wurde über 200 m Brust in 2:15,14 Final-Achter. In der Mixed-Staffel über 4 x 100 m Lagen belegten Reitshammer, Dietrich, Claudia Hufnagl und Pammer in 3:55,42 Rang sechs. Schon am Samstag hatte Xaver Gschwentner bei Platz vier über 200 m Delfin das Ticket für die Budapest-EM im Mai 2020 gebucht.