NEOS erreichten Klubstatus

Entspannter war wenige Meter weiter in der Neptun-Bar die Stimmung bei den NEOS, die insgeheim zwar die Zweistelligkeit angepeilt hatten, jedoch mit dem Erreichen des Klubstatus das Hauptziel erreicht hatten. Landespartei„stars“ aus Wien, Gerald Loacker, und Brüssel, Claudia Gamon, tummelten sich ebenso am Gehsteig vor dem Lokal wie Spitzenkandidatin Sabine Scheffknecht. Für Loacker zählt, dass man nach EU- und Nationalratswahl ein weiteres Mal dazu gewonnen hat und das kontinuierlich, sowohl in den Städten als in ländlichen Gebieten, was ihn für die Gemeinderatswahlen 2020, wo die NEOS diesmal rund zehn Kandidaturen schaffen dürften, optimistisch stimmt.