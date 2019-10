Zu einem Einsatz rückten die Feuerwehren St. Andrä, Eitweg, Wolfsberg, Maria Rojach und Jakling am Sonntagabend aus. Aus bisher unbekannter Ursache war bei einem Gasthaus in der Gemeinde St. Andrä ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen soll es sich um einen Brand in einem Keller handeln. Die B 70 Packer Bundesstraße wurde kurzzeitig gesperrt. Verletzt wurde niemand.