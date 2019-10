Red Bull Salzburg hat in der 10. Runde der Erste Bank Eishockey-Liga nach 1:2-Rückstand noch einen 8:2-Kantersieg gegen den HC Innsbruck gefeiert! Auch die Kärntner Fans hatten mit glatten Siegen des KAC (6:1 über Dornbirn) und VSV (4:0 über Graz 99ers) Grund zur Freude. Die Black Wings Linz mussten bei Znojmo hingegen in die Verlängerung. Nach einem 3:3 nach zwei Dritteln, blieb der Schlussabschnitt torlos. In der „Overtime“ sorgte Bowles (63.) für die Gastgeber für den erlösenden Treffer. Die Linzer verlieren damit an Boden in Richtung Top 6, sind nun Achte.