Wie diese aussieht? Unklar. Aktuell kann gar ein 1:1 in Grünau Freude auslösen. „Vor ein paar Wochen hätten wir so eine Partie noch verloren“, will Schaider kleine Fortschritte ausmachen. Was ihn aber ärgerte: „Speziell am Beginn hat manchem Austrianer der Biss gefehlt. Das ist dann erst nach einer Ansprache in der Kabine nach der Pause besser geworden!“ Sollte bei einem Klub mit so viel Herz aber gar nicht erst nötig sein.