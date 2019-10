Ehemalige First-Lady ist Fan

Meilensteine, die auch dank sozialer Medien um die Welt gehen. Zumal das „Wunderkind“ prominente Fans hat. So verfolgt etwa mit Michell Obama die ehemalige First-Lady der USA den Teenie ganz genau. „Coco ist sagenhaft, eine Inspiration“, sagte Obama zuletzt bei einem Treffen mit Gauff. Und wiederum über 20 Millionen verfolgen Obama auf Facebook und Twitter. Dabei war Gauff in der Linz-Quali ausgeschieden, nur durch die Verletzung der Griechin Sakkari ins Hauptfeld gerutscht. Ein Geschenk des Himmels! „Manchmal braucht es Glück“, so Turnierchefin Sandra Reichel.