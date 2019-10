Der afghanische Asylwerber war in Mauthausen untergebracht. Am Sonntagnachmittag sollten ihn Polizisten abholen. Doch anstatt die Koffer zu packen, widersetzte sich der Teenager der Festnahme. Er lief den Mauthausener Ordnungshütern davon und sprang in die Donau, wo er im Wasser stehen blieb, um so seine Abschiebung zu verhindern.