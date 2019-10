Die „Krone“ berichtete über den Mordfall in Zell am See: Passanten fanden am 22. September Farsad (19) tot auf einem Spielplatz im Ortsteil Schüttdorf. Er lag auf einem Pullover, berichtete die „Krone“. Laut Forensikern wurde der Afghane erwürgt. Ein gleichaltriger Freund und Mitbewohner gilt als Tatverdächtiger. Nun belasten ihn die Daten seines eigenen Smartphones.