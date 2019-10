Die Erfolgsserie der Arsenal-Frauen in der englischen Super League ist am Sonntag gerissen! Mit ÖFB-Teamtorfrau Manuela Zinsberger setzte es im Derby bei Chelsea eine 1:2-Niederlage. ÖFB-Teamkapitän Viktoria Schnaderbeck stand nicht im Kader, nachdem sie zuletzt im ÖFB-Abschlusstraining vor dem EM-Qualifikationsspiel in Serbien eine Muskelverletzung erlitten hatte.