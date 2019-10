Damit wurde nichts aus dem ersten WTA-Doppel-Titel mit Österreich-Beteiligung seit Sandra Klemenschits, die 2013 in Bad Gastein an der Seite von Andreja Klepac (SLO) gewonnen hatte. Für Haas blieb es dennoch ihr bisher größter Erfolg auf Tour-Ebene, sie war zuvor noch nie in einem Endspiel gestanden (auch nicht im Einzel). „Wir haben heute zwar nicht unser bestes Tennis gespielt, aber insgesamt haben Xenia und ich eine tolle und auch erfolgreiche Woche erlebt“, erklärte Haas.