„Neben der Beschädigung der Tür des Bahntechnikgebäudes geht es noch um vier weitere Einbrüche“, so die Kriminalisten. Konkret sollen die Buben in den vergangenen Tagen auch in Schrebergärten, einen Lagerplatz sowie in ein Clubhaus eingedrungen sein und dort Diebstähle begangen haben. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirksbehörde angezeigt.