Während der Coach in der Ferne weilt, urlaubt der neue Star in Österreichs Leichtathletik-Szene daheim. Dort, wo sich Verena am wohlsten fühlt. „Auch meine zwei Katzen ,Maxi’ und ,Charly’ haben sich extrem gefreut, dass ich wieder da bin“, lacht sie. Und endlich kann sie den kleinen Garten hinter dem neuen Haus in Leonding, unweit des Waldes, umgraben. „Ich bin schon gespannt, ob ich einen grünen Daumen habe.“ Ferien daheim sind auch Pflicht, weil Freund Thomas keine mehr hat. Er opferte seinen ganzen Urlaub, um Verena bei ihren Bewerben und den Trainingslagern zu begleiten. Er ist der Fels, an den sich die erfolgreiche Siebenkämpferin lehnt, der ihr Ruhe gibt. Darum ist er auch für Trainer Wolfgang Adler im Team unverzichtbar. „Verena muss sich immer wie daheim fühlen.“