Der Auftakt zum Unfallreigen ereignete sich in Deutsch Tschantschendorf. Dort kam eine Stegersbacherin mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein nachfolgender Autofahrer leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren aus St. Michael, Schallendorf und Gamischdorf standen stundenlang mit 28 Kameraden im Einsatz. Das 82-jährige Unfallopfer wurde vom Rettungsdienst ins Spital eingeliefert. Ebenfalls mit ihrem Auto überschlagen hat sich eine Frau in Großwarasdorf. Sie musste vom Notarzt versorgt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Oberpullendorf transportiert werden. Die Feuerwehren Großwarasdorf und Oberpullendorf bargen das völlig zertrümmerte Wrack ihres Pkw. Bei Halbturn gab es den nächsten Überschlag eines Autos - auch hier mussten neben Dutzenden Feuerwehrleuten Sanitäter und ein Notarzt zu Hilfe eilen, um den Fahrer des Wagens medizinisch zu versorgen.