„Erfüllt, müde, ausgelaugt und doch sehr dankbar“, beschreibt Cerwenka ihren Gemütszustand nach sieben Wochen ihres Projektes „Grenzenlos helfen“ in der Provinz Ntronang in Ghana. Nach wie vor leidet dort der Großteil der Bevölkerung: „Manche Schicksale, besonders die der Kinder, sind unvorstellbar und für mich manchmal kaum auszuhalten.“ Die Wörglerin versucht seit 13 Jahren, die Situation im Gebiet ein wenig zu verbessern. Diese sei noch nie so herausfordernd und grenzwertig gewesen, berichtet Cerwenka. „Die Armut hat zugenommen – manche Menschen haben nicht einmal ein Dach über dem Kopf oder auch mehrere Tage nichts zum Essen.“