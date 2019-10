„Ihr macht echt coole Sachen“

Also schickte er ein Bewerbungsschreiben an die Berufsfeuerwehr, die bis Ende des Jahres ganz offiziell nach Auszubildenden sucht: „Ihr macht echt coole Sachen. Ich möchte mich heute schon um eine Stelle bewerben“, schrieb Elias in seinem Brief, den die Feuerwehr jetzt veröffentlichte.