Wie Netz-Oberösterreich-Sprecher Wolfgang Denk berichtet, hatte das Netzleitsystem in dieser Woche die „Steuerungsverbindung zu einer Trafostation in Ried im Traunkreis verloren“ und in der Folge Alarm ausgelöst. Mitarbeiter Helmut Stubauer sah daraufhin nach dem Rechten - und sollte beim Betreten der Station rasch sein flauschig-braunes Wunder erleben. Sofort habe er in die „runden, dunkelbraunen Augen“ der Haselmaus geblickt, so Denk.