Bei einer Kollision von drei Pkw am Sonntag gegen 8.20 Uhr in einem Tunnel in Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein 21-jähriger Betrunkener beim Autofahren eingeschlafen. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit dem Pkw eines 39-jährigen Lenkers, in dem sich auch dessen 14-jähriger Sohn befand, zusammen.