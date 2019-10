Bernd Wiesberger hat sein bisher erfolgreichstes Golf-Jahr am Sonntag mit dem dritten Titel gekrönt. Der 34-Jährige schloss die Italian Open in Rom mit 16 Schlägen unter Par ab und feierte einen Schlag vor dem Engländer Matthew Fitzpatrick seinen insgesamt siebenten Erfolg auf der Europa-Tour. Es war der zweite Erfolg in einem 7-Millionen-Turnier der Rolex-Serie nach den heurigen Scottish Open.