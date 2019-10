Eigentlich hat der Landtag bereits im Februar einstimmig einen Beschluss gefällt. Samt der Aufforderung an den Bund, ausreichend Personal für die Salzburger Justiz zur Verfügung zu stellen. Mit dem neuen Antrag solle der Druck weiter erhöht werden. So spricht die rote Justizsprecherin Sabine Klausner von „steigenden Burn-Out-Zahlen, langen Krankenstände, langen Wartezeiten und Aktenrückstau“. Alles Folge der jahrelangen Einsparungen. „Die Landesregierung muss in Wien mehr Druck machen, lauter werden, nur so können Verbesserungen herbeigeführt werden.“