Brasiliens Fußball-Superstar Neymar hat sich erneut verletzt! Beim 1:1 (0:1) des Rekord-Weltmeisters am Sonntag im Test-Länderspiel gegen Nigeria humpelte der Stürmer bereits nach zwölf Minuten vom Platz. Wie schwer die Blessur des 27-Jährigen von Paris St. Germain am linken Oberschenkel ist, wurde zunächst nicht bekannt. Neymar hat in der letzten Zeit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.