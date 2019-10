Nebel, Sonnenschein und erste Tropfen

Ähnlicher Start auch in den Dienstag: Erneut halten sich laut Prognose in den Becken und Tälern vor allem nördlich des Alpenhauptkammes sowie am Alpenostrand und teils im Grazer Becken recht verbreitet zäher Nebel oder Hochnebel bis in die Mittagstunden. Danach kann sich allerdings die Sonne durchsetzen, hat allerdings mit allmählich dichter werdenden Wolken zu kämpfen. Gegen Abend und in den Nachstunden können vor allem in Osttirol und Oberkärnten bereits die ersten Regentropfen fallen. In der Früh hat es fünf bis 13 Grad, 15 bis 25 Grad nachmittags, am wärmsten neuerlich mit Südföhn.