Auf einem Bauernhof in Neumarkt am Wallersee im Flachgau ist Sonntagnacht ein Großbrand ausgebrochen. 150 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Das Wirtschaftsgebäude ist völlig ausgebrannt, beim Wohnhaus wurde der Dachstuhl zerstört. „Wir konnten aber ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern“, so der Neumarkter Ortsfeuerwehrkommandant Herbert Maderegger zur APA.