Während er durch sein 2012 gegründetes „Campaigning Bureau“ am Schwedenplatz führt, in dem auf zwei Ebenen 50 Mitarbeiter auf mittlerweile 800 Quadratmetern werken, erklärt er: „Um erfolgreich zu sein, müssen die drei großen C stimmen: Candidate, Cause und Campaign.“ Also: Kandidat, Anliegen und Strategie der Kampagne. „Eine Kampagne kann nicht richten, was ein Kandidat nicht hat“, kann er sich einen kleinen Seitenhieb auf MitbewerberInnen nicht verkneifen.