Ein Rettungswagen vor einem Bordell? Das bedeutet in den meisten Fällen wahrlich nichts Gutes. So auch im Fall eines 80 Jahre alten Pensionisten, der es in einem Bordell im Leonhardsviertel in Stuttgart im deutschen Baden-Württemberg offenbar noch einmal so richtig krachen lassen wollte. Gekracht hat dann auch tatsächlich was - jedoch nicht etwa das Bett, sondern vielmehr die Hüfte des 80-Jährigen. Und brachte den Liebestollen in der Folge wohl in große Erklärungsnot gegenüber seiner Ehefrau …