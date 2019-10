„Wir wissen nicht, was ihn so aufgebracht hat“

„Aus Gründen, die wir noch nicht kennen“, habe der Mann dann das Feuer auf die vier Erwachsenen am Esstisch eröffnet, sagte Riccio. Danach schoss er den Angaben zufolge in einer anderen Wohnung im selben Gebäude auf eine Frau. Sie musste aufgrund ihrer lebensbedrohlichen Verletzungen notoperiert werden. „Er ist schon mehrfach mit den Leuten im Haus aneinandergeraten“, sagte Riccio über den Täter. „Wir wissen nicht, was ihn heute so aufgebracht hat.“