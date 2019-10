Tausende Menschen protestierten am Nationalfeiertag

Im Prozess gegen die führenden Vertreter der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung werden Anfang kommender Woche die Urteile erwartet. Aus Protest gegen eine Unabhängigkeit Kataloniens gingen am spanischen Nationalfeiertag am Samstag in Barcelona Tausende Menschen auf die Straße.