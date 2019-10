Am Abend des 12. Oktober kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zwischen zwei Gruppen von irakischen Staatsangehörigen zu einer Auseinandersetzung in Bad Ischl. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll ein 32-Jähriger mit einem mitgebrachten Holzstock auf einen 29-Jährigen, beide in Wien wohnhaft, eingeschlagen haben. Anschließend flüchtete der 32-Jährige vorerst mit einem Pkw, konnte jedoch eine Stunde später im Ortsgebiet Bad Ischl von Polizisten angehalten werden. Der 29-Jährige wurde ins Salzkammergutklinikum Bad Ischl gebracht. Dort wurden schwere Verletzungen festgestellt und er wurde in häusliche Pflege entlassen.