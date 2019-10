Boris Becker (51) hat das Insolvenzverfahren gegen ihn als „die schwierigste Zeit“ seines Lebens bezeichnet. „Ich möchte meinem schlimmsten Feind nicht wünschen, was ich in den letzten zwei Jahren erlebt habe“, sagte der Ex-Tennisstar der „Bild am Sonntag“. „Vielleicht war es aber auch für mein Leben notwendig, weil reinigend. Ich habe doch einige Fehler in der Vergangenheit gemacht.“ Becker unterstrich: „Ich bin und war immer zahlungsfähig.“ Auf einen Porsche könne er leicht verzichten.