Hofer von Bitschi überzeugt

Als erster der Spitzenkandidaten hat sich am Sonntagnachmittag SPÖ-Spitzenkandidat Martin Staudinger vorsichtig optimistisch zu Wort gemeldet. Seit 15 Jahren sei es für die SPÖ im Land immer abwärts gegangen, zuletzt bei der Nationalratswahl Ende September. „Da ist man zwei Wochen danach froh, wenn man sich gegen den Trend setzen kann“, so Staudinger. Vonseiten der FPÖ hat sich Bundesparteiobmann Norbert Hofer zuerst mit einer Wortspende gemeldet. Trotz des Verlustes sei Spitzenkandidat Christof Bitschi der richtige Mann, der die Freiheitlichen wieder zurück zu alter Stärke führen werde. Bitschi werde „auch im bundesweiten Erneuerungsprozess eine wichtige Rolle spielen“, so Hofer.