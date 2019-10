Wahllokal in Schröcken schloss bereits um 10.30 Uhr

Um 7 Uhr lief die Wahl langsam an, ab 8 Uhr war sie dann in vollem Gang. Den frühesten Wahlschluss hatten die Kleingemeinden Schröcken (Bregenzerwald, 149 Wahlberechtigte) und Stallehr (Bez. Bludenz, 199 Wahlberechtigte) um 10.30 Uhr. In Dünserberg (Bez. Feldkirch, 106 Wahlberechtigte) hielt das Wahllokal bis 11 Uhr offen, sperrte aber erst um 9 Uhr auf. Die Zeit der Stimmabgabe ist in Dünserberg damit auf zwei Stunden limitiert, in keiner anderen Gemeinde ist die Wahlzeit so kurz. In 19 der 96 Kommunen, darunter vier Städte und drei Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern, kann bis 13 Uhr gewählt werden.