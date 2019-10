Serge Gnabry wäre 2014 fast Weltmeister geworden. „Ich wollte ihn mit zur WM 2014 nehmen, er hat sich leider verletzt“, verriet Bundestrainer Joachim Löw vor dem EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Tallinn gegen Estland. Gnabry, der damals beim FC Arsenal spielte, wäre beim Titelgewinn vor fünf Jahren in Rio 18 Jahre alt gewesen.