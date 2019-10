Online-Spendenkonto

Ja, die Trauer reicht sogar bis nach Nordamerika, wo ehemalige Linz-Spieler ein Online-Spendenkonto für Flos Hinterbliebene einrichteten. „Was geschehen ist, relativiert vieles, was sonst so wichtig erscheint“, posteten die Black Wings. Die vor dem Begräbnis am Dienstag, wegen dem das Villach-Spiel auf 19.11. verschoben wurde, heute in Znaim antreten. Der KAC spielt in Dornbirn, Fehervar gegen Bozen. Und allen ist nach dem Erlebten noch unmittelbar bewusst: Es geht nur um Punkte