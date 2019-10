Schon mit einem Punkt würde man heute den zweiten Gruppenplatz (der für die EURO-Teilnahme reicht) verteidigen, das Team will aber mehr, ist hungrig, heiß: „Wir denken gar nicht daran, nur einen Punkt zu holen“, so Kapitän Julian Baumgartlinger, „wir wollen gewinnen! Nach dem Sieg gegen Israel sind alle hochmotiviert, es ist ein entscheidendes Spiel, wir wollen für die Entscheidung sorgen. Denn wir sind mittlerweile stark genug, Rückschläge wegzustecken, können all dem trotzen.“