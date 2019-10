Mercedes-Jubel in Japan! Valtteri Bottas triumphierte am Sonntag auf dem Suzuka Circuit vor Pole-Setter und Ferrari-Ass Sebastian Vettel. Dritter wurde WM-Leader Lewis Hamilton (Mercedes). Damit ist fix: Mercedes holt zum sechsten Mal in Folge den Konstrukteurstitel! In der Fahrerwertung ist Bottas der einzige, der Hamilton noch abfangen könnte - zumindest rechnerisch. Denn Hamilton weist vier Rennen vor Schluss 64 Punkte Vorsprung auf und kann schon auf der nächsten Station in Mexiko (27. Oktober) zum sechsten Mal Weltmeister werden.