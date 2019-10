Bekleidungs-Ausgabe beim Skiverband. Da brauchte es gestern in Innsbruck wie immer die große Olympiahalle. 373 Athleten & Athletinnen fassten all das aus, was sie in den kommenden Winter-Monaten so anhaben werden. Von den Unterhosen bis zum dicken Anorak. Und immer wieder eindrucksvoll, was die Sportler dann alles nach Hause schleppen. Auch Katharina Liensberger holte da gestern ihre ÖSV-Wäsch’ ab.