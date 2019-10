Italien hat sich am Samstagabend als zweites Team nach Belgien vorzeitig das Ticket für die Fußball-EM 2020 gesichert! Die Italiener feierten in Rom gegen Griechenland nach einer Leistungssteigerung nach der Pause einen 2:0-Erfolg und stehen damit fix als Pool-J-Sieger fest. Spanien muss hingegen nach einem Last-Minute-Ausgleich beim 1:1 in Oslo gegen Norwegen noch auf die EM-Fahrkarte warten.