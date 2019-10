Italo-Star-DJ Gigi D’Agostino rockte Samstagabend die Kärnten-Halle am Messegelände in Klagenfurt. Der Superstar hatte viele Hits im Gepäck - von seinem aktuellen Top-Song „In My Mind“ für junge Fans bis hin zu lässigen Liedern aus den Neunzigerjahren. Tausende tanzten und sangen zu „BlaBlaBla“ oder „L’Amour Toujours“. 2020 kommt Gigi wieder - auf die Moosburger Schlosswiese.