Ein 37-jähriger Wanderer aus Sachsen hat am Samstagabend drei Bergwachten und die Besatzung des Salzburger Notarzthubschraubers „Christophorus 6“ ordentlich auf Trab gehalten. Der Urlauber war bereits am Vortag mit der Seilbahn auf den Salzburger Hochthron gefahren, übernachtete im Störhaus und wollte am Samstag über die Vierkaser-Almen nach Großgmain absteigen. Bei der Überschreitung ging er jedoch in die falsche Richtung, verlor den Steig und rutschte östlich der Nachtwand über eine Rinne ab.