Gerade einmal 14 Monate ist es her, dass Greta Thunberg sich alleine mit ihrem Schulstreik-Schild vor das schwedische Parlament setzte, um für eine bessere Klimapolitik zu protestieren. Innerhalb weniger Wochen folgten Schüler ihrem Vorbild, erst in Schweden, dann in immer mehr Städten - bis es sich zu der weltweiten Fridays-For-Future-Bewegung ausweitete. Das kometenhafte Tempo, in dem ein einzelner Mensch Massen mobilisierte, befeuert jedoch die Verschwörungstheorien ihrer Kritiker.