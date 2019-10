Österreichs Vertreter im Handball-Europacup haben am Samstag in Quali-Rückspielen ordentlich aufgezeigt! Allen voran gilt das für Hard mit einem beim Top-Klub Skjern in Dänemark fixierten Aufstieg in Runde drei. Bregenz erreichte gegen IFK Helsinki die dritte Quali-Runde des Challenge-Cups, und Hypo NÖ unterlag bei Vaci in Ungarn im Hinspiel des EHF-Cups „nur“ 22:26. Das Rückspiel folgt am Samstag.