Großeinsatz für die Rettungskräfte am Samstagnachmittag im Welser Stadtteil Neustadt. Zwei Fallschirmspringer waren um 17.30 Uhr im Bereich der Oberfeldstraße abgestürzt. Die beiden waren beim Fallschirmspringerclub des Welser Flughafens gestartet. Wie es in der Folge zu dem Unglück gekommen war, stand am Abend noch nicht eindeutig fest. Nach ersten Informationen sollen sie nach dem Absprung aus dem Flugzeug in der Luft kollidiert und unkontrolliert zu Boden gestürzt sein. Die Fallschirme wurden für weitere Untersuchungen von der Polizei beschlagnahmt.