„Natürlich gibt es noch Skeptiker, die wir überzeugen müssen, aber wir sind nicht mehr allein beim Kampf zur Erhaltung des Planeten. Und die Zusagen, die vor drei Wochen am Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York von vielen Staats- und Regierungschefs gemacht wurden, die Dringlichkeit des Klimawandels anzuerkennen, geben mir die Hoffnung, dass sich in den kommenden Jahren viel ändern wird“, so Fürst Albert in Anlehnung an weitere Generationen.