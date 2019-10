Der heimische Verband hätte an den Weltverband insgesamt sechs Millionen Euro für die Durchführung der WM überweisen müssen. Zwei Millionen sind bereits bezahlt worden. Die zweite Rate in selber Höhe wäre am 30. September fällig gewesen, was nicht geschah. Was mit den bereits überwiesenen zwei Millionen passiert, wird nun Gegenstand von Diskussionen sein. Die WM war im September 2018 an Österreich vergeben worden. Damals war noch die türkis-blaue Regierung mit Heinz-Christian Strache (FPÖ) als Vizekanzler und Sportminister im Amt. Diese hatte per Ministerratsbeschluss eine Art „Blankoscheck“ für die finanzielle Unterstützung ausgestellt. Budgetiert worden war mit zwölf Millionen Euro, drei davon sollten vom Bund kommen. Nach der „Ibiza-Affäre“ und dem Ausbleiben der von der Stadt Wien erhofften Förderung stand die Durchführung schon zur Diskussion, am Samstag griff der Weltverband ein.