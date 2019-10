Hilfe, mein BMW ist weg! Da kann man schon Panik kriegen. Ein Tiroler, der in Wolfsberg in Kärnten Urlaub macht, hat den Diebstahl Samstagfrüh angezeigt. Ein paar Stunden später hieß es jedoch „Kommando zurück!“ Der Mann hatte sein Cabrio 123d irrtümlich in der Nachbargarage abgestellt und das erst bemerkt, als der Besitzer ihn darauf hinwies.