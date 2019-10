Wenig verwunderlich, haben doch der mutmaßliche Täter und das Opfer viele Gemeinsamkeiten: Die gleiche Herkunft, das gleiche Geburtsdatum. Beide sind 2015 nach Österreich gekommen, leben seit 2017 im Pinzgau. Kennengelernt haben sie sich in einer Asylunterkunft in Saalfelden. Bis zuletzt haben die Afghanen im Quartier an der Kitzsteinhornstraße gewohnt – nahe des Tatortes. Und sie sollen – trotz leerem Vorstrafenregister – mit Drogen zu tun gehabt haben.