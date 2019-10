Diesen Sonntag sind Wahlen in Vorarlberg, am 24. November in der Steiermark. Wird das Ihre Verhandlungen beeinflussen?

Keine Wahl ist Rücken- oder Gegenwind für irgendeine Koalition. Als Volkspartei haben wir außerdem schon mit vielen verschiedenen Parteien in den unterschiedlichen Bundesländern zusammengearbeitet. Wir sind in einer Koalition mit der Sozialdemokratie in Kärnten, in einer Koalition mit den Freiheitlich in Oberösterreich und in einer Koalition mit den Grünen in Vorarlberg. Insofern können wir da definitiv auf viel Erfahrung zurückgreifen.