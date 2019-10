Sarah Puntigam hat HSC Montpellier am Samstag vor einer Niederlage in der französischen Frauen-Fußball-Division 1 bewahrt! Die 26-jährige ÖFB-Teamstütze sorgte beim 1:1-Remis bei Soyaux in der 45. Minute für den Endstand. Puntigam traf nach dem 6:0 gegen Dijon im zweiten Spiel in Folge und zum dritten Mal in der laufenden Saison. Montpellier hält bei drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage.