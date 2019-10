Vor allem die Jugend zeigte sich begeistert. Der Sprungturm und die Kletterwand, die bereits im alten Paracelsusbad für strahlende Kinderaugen sorgten, wurden auch am Tag der Premiere schon eifrig von Schülern genutzt. Nur ein Aspekt am neuen Bad sei störend: „Das Sprungbrett federt nicht so gut wie in anderen Bädern“, kritisiert Jan Fürlinger (17).